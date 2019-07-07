أخبار مصر | درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7/7/2019 بمحافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7/7/2019 بمحافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

شبين الكوم 23 36

طنطا 24 36

دمنهور 24 34

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 24 31

السلوم 24 32

سيوة 25 41

بورسعيد 26 32

دمياط 25 31

الزقازيق 23 37

الاسماعيلية 22 38

السويس 23 37

العريش 24 33

رفح 23 32

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رأس سدر 23 35

نخل 18 37

نويبع 27 35

طابا 26 34

كاترين 19 30

الطور 26 35

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 26 38

مرسى علم 28 37

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 37

المنيا 23 38

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

قنا 26 39

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 27 40

الوادى الجديد 22 39

شلاتين 28 38

ابو رماد 29 38

حلايب 29 35

رأس حدربة 30 34