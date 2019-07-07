شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور بطريق السويس الصحراوى بسبب حادث تصادم وإصابة شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.