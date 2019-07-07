شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 24 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط 24 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات لضبط الخارجين على القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، كما تمكن رجال المرور بالمطار من تحرير 64 مخالفة مرورية لقائدي السيارات.

وأفاد مصدر أمني بمطار القاهرة، أن الحملة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار لضبط الخارجين على القانون والمترددين على صالات السفر والوصول وبارك السيارات، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 24 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، مضيفا أنه تم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

Advertisements

من جانبه، تمكن قسم المرور بالمطار من تحرير 64 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالأكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.