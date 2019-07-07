شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 24 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط 24 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات لضبط الخارجين على القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، كما تمكن رجال المرور بالمطار من تحرير 64 مخالفة مرورية لقائدي السيارات.
وأفاد مصدر أمني بمطار القاهرة، أن الحملة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار لضبط الخارجين على القانون والمترددين على صالات السفر والوصول وبارك السيارات، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 24 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، مضيفا أنه تم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
من جانبه، تمكن قسم المرور بالمطار من تحرير 64 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالأكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 24 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.