مكتب التنسيق: الطالب يحتسب لائقا باختبارات القدرات عند تحقيقه 70 %

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الطالب يحتسب لائقا باختبارات القدرات التى تنطلق يوم السبت المقبل وتستمر حتى 20 يوليو الجارى، عند حصوله على نسبة 70 % من إجمالى تفاصيل توزيع الدرجات.
وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن حجز الاختبارات إلكترونيا بشكل كامل، ولا توجد أى مظاريف ورقية، محذرا الطلاب من الانسياق وراء الشائعات التى يطلقها البعض فيما يخص اختبارات القدرات، مطالبهم بالرجوع إلى الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من أى معلومة.
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