شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع 98 رحلة لـ"مصر للطيران" من مطار القاهرة تقل 17 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران خلال الـ24 ساعة الماضية 98 رحلة داخلية ودولية، أقلعت من مطار القاهرة الدولى لتقل نحو 17 ألفا و647 راكبًا من جميع الجنسيات.



وقال مصدر، إن الشركة الوطنية مصر للطيران نظمت منذ بداية أمس 98 رحلات إلى المطارات الداخلية والعواصم العربية والأوروبية، فى حالة انتظام حسب جدول التشغيل ودون إلغاء أى رحلة مقررة.