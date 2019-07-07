​وزير النقل يكلف السكة الحديد للخدمات بإدارة جراج محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

كلف وزير النقل، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، بتولي إدارة جراج محطة مصر.

وقال اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، لمصراوي، إن تكليف الوزير بإدارة الجراج، جاء لتحسين الخدمة وتطويره وتعويض الخسائر التي يحققها الجراج، مشيرًا إلى أن الشركة تدير جراج سيدي جابر وتحقق إيرادات كبيرة للهيئة.

كما تتولى شركة الخدمات، إدارة أعمال النظافة بدورات المياه بمحطتي الجيزة وسيدي جابر، إضافة إلى الإشراف الكامل على دورات المياه بجميع المحطات، بتكليف من وزير النقل.