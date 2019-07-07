شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الإخوان يطلق شرارة الحرب بين الجماعة والدعوة السلفية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركزت قنوات الإخوان بتركيا وقطر، خلال الفترة القليلة الماضية على مهاجمة التيار السلفى، وشن محمد الصغير أحد حلفاء الإخوان، على أحد منابر الجماعة التحريضية فى إسطنول، هجوما عنيفا على الدعوة السلفية بالإسكندرية، ليرد أحد قيادات الدعوة السلفية ويتهم محمد الصغير بالكذب وخداع أنصاره.

بدأ الهجوم بإذاعة قناة الشرق الإخوانية حلقة مخصصة للهجوم على حزب النور والدعوة السلفية التى يتزعمها ياسر برهامى.

وشن مقدم برنامج "لقاء خاص"، المذيع الإخوانى ماجد عبد الله، هجوما عنيفا على الدعوة السلفية بالإسكنددرية، واصفا إياها بأنها ليست من الإسلام فى شئ وأنها جماعة خائنة خانت التيار الإسلامى.

وفى ذات البرنامج الإخوانى، وصف محمد الصغير، أحد حلفاء الإخوان الهارب فى تركيا خلال الحلقة ياسر برهامى بالخائن والذى لا يعرف شئ عن السلفية، معترفا بأن حزب النور ليس له شعبية على الأرض، و أشار إلى أن الجماعة الإسلامية هى من ساهمت فى نجاح حزب النور خلال الانتخابات البرلمانية عام 2012.

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كما اعترف محمد الصغير خلال الحلقة بأن نسبة كبيرة من قواعد التيار السلفى ذو ميول إخوانية، وأن حزب النور خسر الغالبية العظمى من أتباعه.

فى المقابل رد الشيخ سامح عبد الحميد، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، على تصريحات الهارب محمد الصغير في حلقة على قناة الإخوان التى قال فيها الصغير إنه ورفاقه دعموا حزب النور بعد 25 يناير وحزب النور ليس له شعبية.

وقال عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، فى بيان له، موجها حديثه للإخوان ومحمد الصغير قائلا: يا صغير لولا حزب النور ما دخلتم مجلس النواب، فبعد 25 يناير 2011، حاول حزب البناء والتنمية -الذي ينتمي إليه الصغير- التحالف مع حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، ولكن الإخوان رفضوا، ونبذوا الصغير وحزبه، وانتشلهم حزب النور ووضعهم على قوائمه الانتخابية، ودخل الصغير ورفاقه البرلمان على قوائم حزب النور.

وتابع الشيخ محمد الصغير: الآن الصغير يزعم كذبًا أن الجماعة الإسلامية دعمت حزب النور، فالصغير كاذب مفضوح، كما فضحه ابنه عبد الرحيم محمد الصغير، حين أعلن أن أباه علم بفض رابعة قبلها ولم يخبر شباب المعتصمين برابعة، وأخذ الصغير ابنه وفربا من الميدان، وترك النساء والأطفال وهرب كالجبان، بل هرب من مصر كلها.

ووصف عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، محمد الصغير بالخائن قائلا: فالصغير خائن يجب أن يُحاكمه شباب الإخوان، وهو الآن يتصنع دور البطولة الحنجرية أمام الشاشات.