شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" توقع اليوم 8 عقود لإنشاء مراكز تجارية وأسواق بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الاحد 8 عقود مع المستثمرين، لإنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية فى العديد من المحافظات بقيمة 23 مليار جنيه من خلال مطورين مصريين وخليجيون.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين خلال انشاء المناطق اللوجستية والتوسع فى السلاسل التجارية الكبرى على أن يتم طرح الفرص الاستثمارية بمرافق كاملة وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها بشكل فورى دون أى عقبات تواجههم.

وأكدت الوزارة على أنه يتم اتخاذ الإجراءات للتسهيل على المستثمرين منها، أن تكون الأراضى، مقيمة بطريقة اقتصادية مع الأخذ فى الاعتبار المساحة، والموقع وطبيعة النشاط التجارى، وأخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يكون جهاز التجارة الداخلية، هو الجهة ذات المسئولية عن المستثمرين فى مجال التجارة.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أًول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أكد أنه سيتم إنشاء بعض المناطق اللوجستية بالمحافظات المختلقة منها منطقة لوجستية ومركز تجارى، بمحافظة المنوفية، بقيمة 2 مليار جنيه، وكذلك إنشاء سوق جملة للخضراوات والفاكهة بمحافظة البحيرة على مساحة 26 فدانا وباستثمارات أكثر من مليار جنيه، حيث يعد ذلك أول مستثمر يقوم بإنشاء سوق جملة للخضراوات، بجانب أيضا إنشاء مركز وسوق تجارى بالمنصورة، باستثمارات 4 مليارات جنيه، وكذلك إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة قنا، خاصة، بمجال الأدوية وكذاك الأغذية وثلاجات للتبريد، بجانب إنشاء مركز تجارى كبير بمحافظة الشرقية، باستثمارات تتعدى 2 مليارجنيه، وإنشاء منطقة لوجستية بالفيوم على مساحة 8 أفدانة، واستثمارات 800 مليون جنيه.

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وجدير بالذكر أنه سبق وتم تأجيل توقيع البروتوكول حيث كان مقرر توقيعه يوم الخميس الماضى بمجلس الوزراء وتم تأجيلة حتى اليوم الأحد.