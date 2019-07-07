ما حكم من نسى ركنا من أركان الصلاة كالركوع ونحوه؟.. الأزهر يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم من نسى ركنا من أركان الصلاة كالركوع ونحوه ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: Advertisements إن نقص المسلم فى صلاته بأن ترك ركنا من أركان الصلاة كالركوع أو السجود وجب عليه أن يأتي به طالما لم يتلبس بالركعة التى بعدها ثم يسجد للسهو فإن تلبس بركعة أخرى وجب عليه أن يأتى بركعة جديدة خلاف التى ترك منها ركوعا أو سجودا ثم يسجد للسهو.

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