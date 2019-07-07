اليوم.. الحكم على 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية ببولاق الدكرور.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا، ومحمود عبدالمنعم القرموطي، ومحمد إبراهيم عبدالصمد.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، سرقة المتهمين "معمر القذافي يونس"، عامل، "منتصر علي"، "وائل علي"، "أحمد علي"، "محمد كمال"، عامل بشركة مكيفات، و"محمد رمضان"، سمسار عقارات، و"محمد رمضان"، محاسب، و"خالد محمد"، و"جمال محمد" وآخرين، المنقولات المالية المملوكة للمجني عليه "أحمد محمد علي" بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اقتادوه عنوة إلى مركبتهم مهددين إياه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قبضوا على المجني عليه "أحمد محمد علي" واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وشروعهم في الحصول على مبالغ مالية من أهليته بطريق التهديد، إلا أنه قد أوقفت جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهمين الأول والخامس والسادس والسابع.

وكشفت شهادة المجني عليه أنه بحضور المتهمين من الأول حتى الرابع لمحل عمله واقتياده عنوه داخل مركبتهم كرها عنه واستيلائهم على ما بحوزته من مبالغ مالية وهواتف خلوية واحتجازه داخل أحد العقارات معتدين عليه بالضرب مهددين اياه بالقتل أن لم يمتثل لهم وطالبوه بمبالغ ماليه لإطلاق سراحه، وأردف بارتكاب المتهمين للواقعة بتحريض من المتهمين من الخامس للتاسع.