الجلاد بعد خروج المنتخب المدوي: ملفات الفساد موجودة وجاهزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتقد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، المالكة لمواقع (الخليج 365 - يلاكورة – الكونسلتو)، أداء المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر بعد الخروج الصادم من دور الـ16 أمام فريق جنوب أفريقيا بهدف مقابل لاشئ.

وقال الجلاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "لما منتخب مصر يلعب بالمستوى ده في بطولة كبيرة على أرضه، يبقي المشكلة مش في المدير الفني ولا اللاعبين، المشكلة في كل عناصر اللعبة في مصر".

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وتابع الجلاد، "اتحاد الكرة اللى بيختار المدير الفني بنظام السبوبة، الأندية المحلية اللي بتلعب أسوأ دوري في المنطقة، البيزنس والملايين اللي بيتم إهدارها دون حساب أو مراجعة، وفي النهاية شبابنا يتجرع الإحباط".

وأضاف: "الاكتئاب وروح الهزيمة من مهزلة كأس العالم في روسيا 2018 إلى فضيحة جنوب أفريقيا في إستاد القاهرة، الحل مش بإقالة أجيري فالرجل كان في بيته وإحنا اللي جبناه واسألوا المحترم الخلوق حازم إمام عن ملابسات التعاقد مع أجيري".

واختتم الجلاد: "اللاعبون ده أخرهم لأن اللاعبين المتميزين كانوا كانوا يشاهدون مبارياتنا السيئة من البيوت، إن أردنا صلاح فلابد من فتح كل الملفات، وهي موجودة وجاهزة".