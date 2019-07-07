أخبار مصر | "التموين" توقع 8 عقود اليوم لإنشاء مراكز تجارية وأسواق بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التموين" توقع 8 عقود اليوم لإنشاء مراكز تجارية وأسواق بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الاحد 8 عقود مع المستثمرين، لإنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية فى العديد من المحافظات بقيمة 23 مليار جنيه من خلال مطورين مصريين وخليجيون.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين خلال إنشاء المناطق اللوجستية والتوسع فى السلاسل التجارية الكبرى على أن يتم طرح الفرص الاستثمارية بمرافق كاملة وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها بشكل فورى دون أى عقبات تواجههم.

وأكدت الوزارة أنه يتم اتخاذ الإجراءات للتسهيل على المستثمرين منها، أن تكون الأراضى، مقيمة بطريقة اقتصادية مع الأخذ فى الاعتبار المساحة، والموقع وطبيعة النشاط التجارى، وأخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يكون جهاز التجارة الداخلية، هو الجهة ذات المسئولية عن المستثمرين فى مجال التجارة.