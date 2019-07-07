شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجل الشهيد الشبراوى يغنى "قالوا إيه" فى ذكرى استشهاد والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غنى الطفل "عمر أحمد الشبراوى" 6 سنوات، نجل الشهيد البطل الرائد أحمد الشبراوى، شهيد الكتيبة 103، فى الذكرى الثانية علي إستشهاد والده البطل في السابع من شهر يوليو عام 2017، أغنية "قالوا إيه" والتى أصبحت تتردد على لسان المصريين متذكرين من خلالها بسالة وشجاعة الجيش المصري فى محاربته للإرهاب والعناصر التكفيرية.

وأغنية " قالوا إيه" غنتها الكتيبة 103 من الصاعقة المصرية، من تـأليف الرائد"محمد الوديع"وتقول كلماتها: "قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟،منسي بقى اسمه الأسطورة، إيه، من أسوان للمعمورة وقالوا ايه؟قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟ مش سامع حاجة، قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟.. شبرواي وحسنين عرسان، شبرواي وحسنين عرسان، قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان،وقالوا إيه؟، قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟، ما تعلوا شوية، قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟.. خالد مغربي دبابة ،خالد مغربي دبابة، بطل وجنبه إحنا غلابه وقالوا إيه؟، قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟ ارفع بالصوت، قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟العسكري علي من الشجعان..العسكري علي من الشجعان، مات راجل وسط الفرسان، قالوا إيه؟،قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟ مش سامع حاجة، قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟أبطالنا في سينا قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟ طيرانا فوقينا قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟ حاميين أراضينا قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟ أبطالنا في سينا، قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟ والدور جه علينا".



عمر نجل الشهيد الشبراوي

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عمر وشقيقته تالين أثناء غناء أغنية قالوا ايه