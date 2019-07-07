كيف تحصل على إعانة من نقابة الأطباء البيطريين × 7 خطوات؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النقابة العامة للأطباء البيطريين، عددًا من الخدمات النقابية لأعضائها بكافة المحافظات، والتى من أبرزها "الإعانات"، ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير الأوراق المطلوبة للإعانات. 1- أصل تقرير طبى بالحالة بتاريخ حديث. 2- صورة من كارنية النقابة ( ساري). 3- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى. Advertisements 4- فى حالة الولادة القيصرية فقط، صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد المولود. 5- إفادة بأن العضو غير مشترك بمشروع العلاج + ختم من المشروع على طلب النقابة العامة. 6- تقرير موضح بالولادة القيصرية (أصل + صورة طبق الاصل). 7- اعتماد الأوراق السابقة من النقابة الفرعية التابع لها الطبيب.

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