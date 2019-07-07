شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. تخفيض سعر المكرونة لـ7.25 بدلًا من 8 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. حماية المستهلك: ضبط مستودعات بوتاجاز تبيع بأزيد من السعر ومصادرة 5000 إسطوانة تخفيض سعر المكرونة لـ7.25 بدلًا من 8 جنيهات للكيلو بمنظومة التموين "التموين" تستعين بمجازر شركات قطاع الأعمال لذبح الماشية المستورة ‎ بالفيديوجراف.. خطوات التقدم لاختبارات القدرات والكليات العاملة بها ‎ لطلاب الثانوية.. تعرف على توزيعة درجات امتحان القدرات بالفنون التطبيقية ‎ التعليم العالى تحذر من الترويج للكيانات الخاصة بمحيط مكاتب التنسيق ‎ "الخدمات الزراعية": حملات مكثفة بحقول الذرة لنشر الأصناف الجديدة ‎ "الزراعة" تنجح فى ضبط أكثر من 280 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال 6 شهور كنترولات الثانوية العامة تنتهى من تصحيح 90% من العينات العشوائية للامتحانات انطلاق امتحان الدور الثانى للطلاب المصريين فى الخارج التعليم تعلن نتيجة القبول للالتحاق بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد ‎ Advertisements "الرى": منسوب المياه فى مصرف المجمع الشمالى لبركة سيوة بدأ يقترب من الطبيعى ‎ الرى: متابعة تشغيل 80 بئر جوفى لاستصلاح واستزراع 20 ألف فدان غرب غرب المنيا ‎ الرى: استكمال إزالة مخلفات الردم فى النيل بالغربية بمعدات المخالفين ‎ السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار ‎ تعرف على التعديلات الجديدة فى محطات وقوف القطارات × 4 معلومات ‎ القوى العاملة: قوائم بأسماء 854 شركة مرخص لها إلحاق العمالة للخارج ‎ الأرصاد: غدا طقس حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 37 درجة ‎ "الأوقاف" تعلن فتح باب التقدم للحصول على تصريح واعظة جديدة متطوعة ‎ الأوقاف: فتح باب التقدم للحصول على تصريح خطابة بالمكافأة أو التطوع ‎

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