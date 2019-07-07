"مفيش فايدة".. ساويرس يُعلق على خسارة المنتخب أمام جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

علّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على خسارة المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا وخروجه من بطولة الأمم الأفريقية.

وقال ساويرس عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم: "طول ما مفيش حساب على الهزيمة مفيش فايدة مستقبلًا".

وودع المنتخب المصري منافسات البطولة الأفريقية من دور الـ 16، عقب الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد.