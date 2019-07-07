"تحت السيطرة".. هدوء بموقف حلوان والمعادي بعد زيادة تعريفة الركوب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

شهد موقف سيارات الأجرة والسرفيس بمنطقتي حلوان والمعادي، حالة من الهدوء في أعقاب قرار زيادة تعريفة الركوب، بعد رفع أسعار الوقود، أمس الجمعة.

ورصد الخليج 365 تأثير القرار على حركة الركاب والسائقين، حيث شهد موقف المعادي بعض المشادات الكلامية بين السائقين والركاب، بسبب زيادة الأجرة عما قررته محافظة القاهرة، قبل أن يتدخل أفراد المرور لاحتواء الموقف والتأكيد على قيمة الأجرة الجديدة، خاصة بخط المعادي –عبد المنعم رياض الذي شهد زيادة نصف جنيه لتصل التعريفة إلى 4 جنيهات ونصف.

وشهد موقف حلوان العمومي الذي يخدم ما يقرب من 400 ألف نسمة، حالة من الهدوء بعد انتشار موظفي السرفيس وبعض أفراد الأمن لمتابعة تطبيق قرار التعريفة الجديدة.

وقالت منى سالم، موظفة بجامعة حلوان، إن الركاب ليس لديهم مشكلة في الزيادة التي تم إقرارها، لكن يجب أن تتم مراقبة الأوضاع من قِبل المحافظة للتأكد من التزام السائقين بها، وتشديد الرقابة على الباعة والتجار، للسيطرة على الأسعار.

كانت محافظة القاهرة قدرت الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب بنحو 15%. وترواحت الزيادة للمسافات الداخلية نصف جنيه، بينما بلغت للمسافات الكبيرة جنيهًا واحدًا.

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من جانبه قال ياسين حسن، أحد مراقبي سيارات السرفيس، إن موقفي حلوان الداخلي والمخصص لنقل الركاب للمحافظات الآخرى، "تحت السيطرة"، وذلك بعد التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ومن يخالفها يتم الإبلاغ عنه، موضحًا أن إدارة السرفيس اجتمعت أمس بالسائقين وأبلغتهم بالزيادة وطريقة التعامل مع الركاب.

وأضاف، لمصراوى، أن الإدارة استقبلت عددًا قليلًا من الشكاوى حتى الآن، موضحًا أنه يتم تحذير السائق وإذا لم يمتثل يتم إبلاغ الشرطة ويتم سحب رخصة القيادة ومنعه من دخول الموقف.

وعززت الشرطة، من تواجدها بالمواقف لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب، ولمنع تضرر الأهالي من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة على بعض الخطوط الرئيسية في محافظتى القاهرة والجيزة.

فى ذات السياق أكد السائق محمد إبراهيم صاحب سيارة سرفيس حلوان - الهرم، أن الزيادة تعتبر مناسبة نظرًا لزيادة أسعار الوقود، مما يخفف الحمل على أصحاب تلك السيارات.

وطالب السائق، محافظة القاهرة، بتفعيل رابطة سائقي سيارات الأجرة، وذلك لحل جميع مشكلات السائقين، بالإضافة لمواجهة جشع البعض الذين يقوموا برفع الأجرة على الركاب.