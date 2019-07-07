أول رد من "الوطنية للإعلام" بشأن تعطل قناة "تايم سبورت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

كشف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن السبب الرئيسي وراء العطل الذي حدث في بث قناة "تايم سبورت" مع نهاية مباراة مصر وجنوب أفريقيا، في دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية.

وقال "زين" في تصريح لمصراوي، إن الأزمة حدثت من النايل سات بسبب "الحجوزات" الخاصة بالمباراة، موضحا أن هذا أمر يتعلق بالتنسيق مع شبكة بي إن سبورتس فيما يخص معدل المباراة على القمر الصناعي.

واشتكى مشاهدون من تعطل إشارة بث قناة "تايم سبورت" على التردد الأرضي والـ"HD" مع نهاية مباراة المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا.

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وأوضح "زين" أن الهيئة الوطنية للإعلام تواصلت مع إدارة النايل سات لمنع تكرار هذا الأمر في باقي مباريات البطولة.

وأوضحت المهندسة ميرفت علي، رئيس الهندسة الإذاعية لمصراوي، أن "الحجوزات" سبب الأزمة التي حدثت من قمر النايل سات، مشيرة إلى أنها تتواصل حاليا مع إدارة النايل سات لحل الأزمة وعدم تكرارها، خاصة وأنها عادت للعمل بشكل طبيعي.

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