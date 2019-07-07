"الأزهر للفتوى": بث مباشر على "فيسبوك" الأحد والأربعاء لشرح مناسك الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، عمل بث مباشر على صفحته الرسمية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، في تمام الخامسة مساء.

وأوضح المركز في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار استعداداته لموسم الحج والعمرة لهذا العام، يجيب فيها علماء متخصصون من أعضاء المركز عن أسئلة واستفسارات الجمهور، وشرح مناسك الحج والعمرة من كتاب دليل الحج والعمرة و هو أحد إصدارات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وهو كتاب يتميّز بالسهولة واليسر.

وأشار المركز إلى أن البث يقدم في ثوب جديد ومبتكر؛ خدمة لحجاج بيت الله الحرام، داعياً متابعيه للتفضل بأي استفسار حول أحكام الحج أو غيره من أمور الدّين والشريعة.

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