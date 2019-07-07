أخبار مصر | نائب مستقبل وطن يحصل على تخصيص 41.5 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية بالشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب مستقبل وطن يحصل على تخصيص 41.5 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية بالشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل النائب عمر وطني عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، علي تخصيص وزارة التخطيط مبلغ 41.5 مليون جنية لتطوير البنية التحتية لعده مناطق بالدائرة.

وقال «وطني»، أنه تم الموافقة علي تطوير الصرف الصحي بشارع سينا وأرض الجنينة وأرض العجوز بالزاوية بتكلفة تقديرية ٥.١٦مليون جنيه، وذلك عقب تقديم العديد من طلبات الإحاطة لوزير الإسكان، بالإضافة إلي تطوير الصرف الصحي بمنطقة المنياوي والجرن، بتكلفة تقديرية تصل لـ٢٥مليون جنيه، مشيرًا إلي أنه سيتم التنفيذ مشروع التطوير في نهاية شهر المقبل.

وشدد نائب «مستقبل وطن»، علي ضرورة أخاذ الحكومة نفس مسار القيادة السياسية في تطوير ودعم البنية التحتية للمناطق التي تعاني من الاهمال علي مدار السنوات الماضية، لافتًا إلي أن البنية التحتية في الدائرة ليست مؤهلة لاستيعاب الحجم السكاني المتواجد بها الآن.