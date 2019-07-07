شكرا لقرائتكم خبر عن هتعرفك كام.. منظومة اشتراكات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة حزمة من الاشتراكات لضمان الانتفاع بخدماتها خاصة مع تحمل الدولة لإنفاق ضخم على المنظومة لضمان استدامتها.

”الخليج 365” يستعرض الاشتراكات المقرر سدادها للإنتفاع بخدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة

1- العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.

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2- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج سيتحملون 5% من الأجر التأمينى، أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر.

3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.

4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت و1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.

5- يتحمل أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4% نظير خدمات التأمين من إجمالى الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم بحد أدنى 50 جنيهًا شهرياً.

6 - تتحمل الخزانة العامة عن غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.