شكرا لقرائتكم خبر عن جدول أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، إلى النيجر لترؤس القمة الافريقية الاستثنائية بالعاصمة نيامي .

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد اطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الافريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وأضاف «راضي» أن تلك الاتفاقية تعد من اهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي، ويزيد من معدلات التجارة البينية للدول الافريقية ويفتح آفاقًا جديدة متطورة للربط بين دول القارة.

وكذا تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، وهي الأهداف التي أعلنت مصر منذ توليها رئاسة للاتحاد الافريقي السعي لتحقيقها عن طريق صياغة إطار عمل يدشن أساسًا متينًا للتكامل الاقتصادي الافريقي باعتباره قاطرة التنمية، وهو الأمر الذي تجسد في بلورة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية التي سيعلن عن اطلاقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الاستثنائية بالنيجر.

وفيما يتعلق بجدول أعمال القمة الاستثنائية والتي تعقد في قاعة الاجتماعات العامة بقصر المؤتمرات في نيامي فهو كالتالي :

الأحد 7 يوليو يشهد وصول رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي يعقبه جلسة مفتوحة، ثم مراسم الافتتاح، حيث يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي الاجتماع، ويتم عزف نشيد الاتحاد الإفريقى، ثم كلمة ترحيبية من محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، يعقب ذلك كلمات كل من ماسي فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى وروبرتو أزيفيدو، المدير العامة لمنظمة التجارة العالمية، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ثم كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقى، ثم يتم التقاط صورة جماعية للقادة المشاركية في القمة .

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وتعقد بعد ذلك جلسة مغلقة تشهد اعتماد مشروع جدول الاعمال وبرنامج العمل، وبحث تقرير محمدو إيسوفو، ئيس جمهورية النيجر وقائد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ويعقب ذلك غداء عمل .

ويستكمل القادة فعاليات اليوم بعقد جلسة مغلقة تشهد بحث واعتماد مشاريع مقررات ومشروع إعلان الدورة الاستثنائية الثانية عشرة لمؤتمر الاتحاد الإفريقى وتقرير عن مجموعة السبعة، ثم جلسة مفتوحة تشهد إطلاق الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتقديم الأدوات من قبل ألبرت موتشانغا مفوض الاتحاد الإفريقى للتجارة والصناعة .

وكذلك إطلاق قواعد المنشأ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقى، وإطلاق بوابات الامتيازات التعريفية من قبل بول كاجامى رئيس رواندا والرئيس السابق المباشر للاتحاد الإفريقى وسيريل رامافوسا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس القادم للاتحاد الإفريقى، كما سيتم إطلاق البوابة الخاصة برصج وإزالة الحواجز غير التعريفية من قبل محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر ومناصر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والدكتور موخيسا كيتوى الامين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية .

وإطلاق نظام المدفوعات والتخليص الرقمى من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقى والبروفيسور بندكيت أوكى آراما، رئيس مجل إدارة البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وسيتم إزاحة الستار عن لوحة المتابعة الخاصة بالمرصد الإفريقى للتجارة من قبل موسى فكى محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى والدكتور أرانشا جونزاليس، المدير التنفيذى لمركز التجارة الدولية وإلجيبتا بينكوسكا، المفوض الاوروبى للسوق الداخلية والصناعة وريادة الأعمال والمؤؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

كما ستشهد الجلسة نداء أسماء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقى التي وقعت وصدقت على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وإطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقى ومحمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر وقائد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقى وموسى فكى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى وروبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، ثم تعقد جلسة مغلقة تشهد كلمات رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية، كلمة إدريس ديبى إيبتو، رئيس جمهورية تشاد ورئيس تجمع دول الساحل والصحراء، وأندرى روجالينا، رئيس جمهورية مدغشقر ورئيس السوق المشتركة لشرق إفريقيت والجنوب الإفريقى «الكوميسا :، وبول كاجامى، رئيس جمهورية رواندا ورئيس جماعة شرق إفريقيا، وعلى بونجو أزنديمبا، رئيس جمهورية الجابون ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، ومحم بوهارى، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والدكتور أبى احمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية ورئيس الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية، والدكتور هاج جينجوب، رئيس جمهورية نامبيا، ورئيس مجموعة تنمية الجنوب الإفريقى، وكلمة شكر من ممثل القطاع الخاص، ثم الكلمة الختامية من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقى، ويعقب ذلك مؤتمر صحفى لرئيس الاتحاد الإفريقى ورئيس المفوضية لوسائل الإعلام .

أما اليوم التالى للقمة 8 يوليو فيشهد في البداية وصول رؤساء الدول والحكومات والوفود، ثم تبدأ الجلسة الافتتاحية، من خلال افتتاح الأعمال من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الافريقى للاجتماع وكلمة افتتاحية من محمد إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر البلد المضيف، وكلمة افتتاحية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الافريقى، ثم التقا صورة جماعية رسمية .

وتعقد بعد ذلك جلسة مغلقة، تشهد بحث واعتماد مشروع جدول الإعمال وعرض يقدمه يورى موسيفينى رئيس جمهورية أوغندا بصفته قائد الاتحاد الإفريقى للتكامل السياسى، ثم عرض يقدمه بول كاجامى، رئيس جمهورية رواندا بصفته قائد الاتحاد الإفريقى للاصلاحات الهيكلية، وبحث واعتماد مشروع قواعد الإجراءات وعرض التقرير عن حالة التكامل الإقليمى في إفريقيا تمشيا مع معاهدة أبوجا من قبل موسى فكى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، وكذذلك التوقعات الإقليمية من قبل المجموعات الاقتصادية الإقليمية حول حالة التكامل الإقليمى في إفريقيا يقدمها رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية، ثم عرض يقدمه البروفيسور بيير موكوكو مبونجو، رئيس وحدة تنفيذ الإصلاحات بمفوضية الاتحاد الإفريقى عن مقترح التوزيع الفعال للعمل بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الإفريقى، فضلا عن التعديلات على بروتوكول العلاقات بين الاتحاد الإفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ثم مناقشة عامة يعقبها استراحة لتناول الغداء، ثم جلسة مغلقة تشهد بحث واعتمدا الاستنتاجات والتوصيات «مشروع إعلان نيامى»، والكلمة الختامية من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقى، ثم مؤتمر صحفى للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقى، وموسى فكى محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى .