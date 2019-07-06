شكرا لقرائتكم خبر عن تعريفة الركوب الجديدة لأبرز خطوط المواصلات بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصرى اليوم» بيان تعريفة الركوب الجديدة لأبرز الخطوط في القاهرة والمحافظات في القاهرة في ضوء تأكيدات الحكومة بضرورة التزام سائقى سيارات السرفيس بالتسعيرة الجديدة لحماية المواطنين، والمحددة بواقع زيادة تتراوح بين 10 و١٥%، ففى القاهرة تم تحديد زيادة أجرة أتوبيسات هيئة النقل العام بواقع جنيه واحد على التعريفة القديمة لجميع الخطوط، وفتح عداد التاكسى الأبيض 7 بدلا من 6 جنيهات، وزيادة 50 قرشا فقط لكل كيلو يقطعه التاكسى.

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وأوضح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الزيادة في التعريفة الجديدة تأتى طبقًا لمعدلات الزيادة في الوقود، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة على ضرورة المتابعة الميدانية داخل مواقف النقل الجماعى، وشن حملات مكثفة لمتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة، ومنع الانتظار في غير الأماكن المخصصة لهم، وإلزام كل سائق سيارة بوضع ملصق إعلانى على واجهة السيارة محدد به خط السير وقيمة التعريفة.

وفى الجيزة، اعتمد المحافظ اللواء أحمد راشد تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح أن اللجنة المشكلة لبحث الزيادة وضعت في اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، وأن نسبة الزيادة تراوحت بين ١٠ و١٥% لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم والمحافظات.