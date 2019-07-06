شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: حملات تفتيش ليلية وصباحية مفاجئة على محطات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اجتماعا بحضور اللواء سمير أبوزامل، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، والدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة واللواء علاء يوسف، السكرتير العام المساعد، ورئيس الأمن الوطنى، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المرور والمستشار القانوني للمحافظة، ووكيل وزارة التموين ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير مرفق النقل الداخلى ومدير مشروع المواقف ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس شركة الكهرباء ومديرى إدارات الديوان العام.

ووجه محافظ المنوفية مديرية التموين وإدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام باستمرار المتابعة الدورية وشن حملات تفتيشية ليلية وصباحية مفاجئة على جميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالمحافظة، للتأكد من التزامها بالأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء، كما أصدر توجيهاته بالتنسيق مع إدارة مرور المنوفية بتشديد الرقابة على مواقف السيارات بنطاق المحافظة لضمان التزام سائقي السيارات على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية والمدن تنفيذ التعريفة بكل دقة حفاظا على مصلحة وحقوق المواطنين.

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كما وجه محافظ المنوفية مدير مشروع المواقف بوضع بنرات ولوحات إرشادية للإعلان عن التعريفة الجديدة لكل خطوط السير في جميع المواقف، فضلا عن إلزام سائقي السيارات بوضع ملصقات (إستيكرز) بالتعريفة الجديدة لكل خط سير، مشيرًا إلى أن خطوات الدولة تتجه دائمًا نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، مما يدعونا جميعا إلى ضرورة تضافر كل الجهود لتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.

وفى سياق متصل، وجه المحافظ باستمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام على مدار الساعة وحل أي شكاوى تواجه المواطنين في أسرع وقت، وأكد أنه سيتم التعامل بحسم مع أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

جدير بالذكر أنه أثناء مرور فريق التفتيش والمتابعة بالديوان العام على محطات الوقود، تقدم عدد من المواطنين بشكوى عن إحدى محطات الوقود بطريق بركة السبع قويسنا متوقفة عن العمل وتدّعي عدم وجود مواد بترولية، وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية التموين وتم توجيه لجنة إليها برئاسة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام، وتبين صحة الشكوى، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتحرير محضر امتناع للمحطة وتم صرف المواد البترولية في حينه.