شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سوهاج»: غلق 7 منشآت طبية خاصة غير مرخصة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية أغلقت، خلال حملة تفتيشية لها، اليوم، على المنشآت الطبية بمدينتى سوهاج وأخميم، 7 منشآت طبية خاصة لعدم الترخيص ومخالفة القوانين.

غلق عدد من المنشأت الطبية الغير مرخصة بمدينتى سوهاج وأخميم

وأوضح وكيل صحة سوهاج أن الحملة التي جرت أعمالها برئاسة الدكتور محمد نصر، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، قامت بغلق وتشميع بنك للدم تابع لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة سوهاج لمخالفته قوانين واشتراطات الترخيص، كما قامت الحملة بإغلاق 3 عيادات خاصة بزمام الوحدة المحلية لقرية «السلامونى» بمركز أخميم، وإغلاق 3 معامل خاصة بمدينة أخميم لعدم الترخيص ومخالفة القوانين، مؤكدًا أن المديرية مستمرة في شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية ولإحكام الرقابة عليها، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

غلق عدد من المنشأت الطبية الغير مرخصة بمدينتى سوهاج وأخميم

وأشار «جميعة» إلى استقبال المديرية لكل الشكاوى، سواء من المواطنين مباشرة أو محولة من جهات أخرى، فيما يخص المنشآت الطبية الخاصة والتحقيق الفوري فيها من خلال إدارة العلاج الحر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في حال ثبوتها.