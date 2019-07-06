شكرا لقرائتكم خبر عن داخل متحف النيل بأسوان.. وزير الري يتابع مباراة مصر وجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا في دور الـ16 بالأمم الأفريقية، داخل متحف النيل بأسوان.
وكان في استقبالهما المهندس حسين جلال، رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان، والمهندسة إيرين فايز، مدير عام متحف النيل، والعديد من العاملين بوزارة الموارد المائية والري، حيث تابع الوزير المباراة على شاشة عرض قاعة المؤتمرات بالمتحف.
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