شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع ترعة الزمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية. وشدد المحافظ على سرعة إصلاح الكسر ورد الطريق إلى أصله لعدم تأثيره على حركة المواطنين والسيارات، موجهًا بالتأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه حتى لا يتكرر الكسر مجددًا.

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