شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يرفع لافتات الشهيد عمر القاضي في استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الجماهير المصرية، التى تحضر مباراة ثمن النهائى لكأس الأمم الأفريقية بين مصر وجنوب أفريقيا المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، صورة الشهيد عمر القاضى شهيد كمين 14 فى سيناء. والواقعة أكدت أن الشعب المصرى لن ينسى شهداء الواجب الوطنى، وأن دمائهم الغالية والتضحيات التى يبذولها من أجل حماية الوطن ستظل مذكورة فى أذهان المصريين. ويلتقى المنتخب المصرى مع منتخب جنوب أفريقيا فى ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يرفع لافتات الشهيد عمر القاضي في استاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.