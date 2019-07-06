نشرة الحوادث المسائية.. جثتان في شقة بعين شمس وقيادات قضائية جديدة تؤدي اليمين الدستوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ننشر الاتهامات الموجهة لـ"محامين حلوان" أمام الجنح

حددت محكمة حلوان، جلسة 28 يوليو الجاري، لمحاكمة 6 محامين (مخلى سبيلهم) أمام محكمة جنح الطوارئ على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان عام 2016.

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النيابة تحقق في العثور على جثتين متعفنتين داخل شقة بعين شمس

صرحت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، بتشريح جثتي ربة منزل ونجلها عثر عليهما داخل شقتهما بعين شمس، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.

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إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة غسل الأموال

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 4 أشخاص لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي دولي متخصص في اختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة، والشركات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى إجراء عمليات غسل أموال.

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المشدد 15 عاما لمتهم بالبلطجة على المواطنين بقصر النيل

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، عاملا بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه بالبلطجة على المواطنين بدائرة قسم قصر النيل.

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السيرة الذاتية لرئيس محكمة النقض الجديد

أدى المستشار عبدالله أمين محمود عصر، اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي، رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

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تأجيل دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، أعضاء بالنادي الأهلي، لبطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، لجلسة 2سبتمبر المقبل.

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الدستورية تجيز "للرقابة" سحب ترخيص عرض المصنف السينمائي

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من القانون 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.

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الدستورية تؤيد إعفاء "أندية رعاية الشباب" من 75% بفاتورة المياه

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند (د) من المادة 16 بقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975.

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تأييد "دستورية" مادة تنظم إجراءات محاكمة الغارمين

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بكيفية إحالة الغارمين إلى محكمة الجنح؛ إذ تتحول الديون المدنية إلى دعاوى مباشرة بخيانة الأمانة على خلفية توقيع الغارمين على إيصالات أمانة.

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الأحوال المدنية تستخرج 646 ألف بطاقة رقم قومي خلال شهر

واصلت الأجهزة الأمني بوزارة الداخلية، تطوير نظام قطاع الأحوال المدنية لإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومي، علاوةً على استمرار النظام اليدوي الحالي في إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل، وكذلك إجراءات لجان ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.

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الصدفة تًوقع عصابة الوهم للتنقيب عن الآثار والذهب بالنزهة

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على التنقيب عن الآثار والذهب والفضة بمنطقة النزهة.

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إحالة 5 متهمين بالاستيلاء على أراضي بالدولة للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة 5 متهمين بالاستيلاء على 4 آلاف متر من أراضي الساحل كورنيش النيل تقدر قيمتها بـ 170 مليون جنيه للجنايات.

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