"ابلغوا عن التجاوزات".. محافظ الجيزة يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف السرفيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، جولة تفقدية لمواقف سرفيس الصباح بالهرم والمنيب للأقاليم والمحافظات، وعدد من محطات الوقود بالهرم والمنيب ومنشأة القناطر.

وقال المحافظ في بيان اليوم، إن الجولة تستهدف التأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة من المحافظة لخطوط السير وتوعية المواطنين والركاب بعدم السماح للسائق بالحصول على أكثر من الأجرة المحددة، مشددا على الابلاغ فوراً عن أي تجاوزات.

وأكد المحافظ، أنه تم الانتهاء من تعليق اللافتات والبانرات فى كل المواقف بنطاق المحافظة موضح بها خط السير والتعريفة المحددة بعد التعديلات، وجارى لصق الاستيكرات على واجهة وخلفية السيارات.

وحرص المحافظ على التواصل مع عدد من المواطنين والسائقين، مطالباً الجميع بالالتزام بالتعريفة وعدم المغالاة واستمع المحافظ إلى شكاوى بعض السائقين مؤكداً أنه سيتم دراستها وأنه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين.

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ووجه المحافظ بالدفع بــ 5 سيارات محملة اسطوانات البوتاجاز لتوزيعها بعدد من المناطق بحى جنوب ومراكز البدراشين والواحات البحرية ومنشأه القناطر وأوسيم وتوصيلها للمواطنين بالسعر المحدد 65 جنيهًا تجنباً لاستغلالهم من قبل بعض ضعاف النفوس.

وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس بتكثيف الحملات المرورية بمواقف نقل الركاب للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وأشار إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات وتضم الارقام "15333؛16528" خط ساخن مجلس الوزراء و "19285 " خط ساخن الإدارة العامة لمرور الجيزة و "35869193" المحافظة و114 خط ساخن المحافظة .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز المتابعة ومحمود حسين رئيس جهاز مشروع السرفيس والنقل الجماعى وهشام كامل وكيل وزارة التموين بالجيزة.