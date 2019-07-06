ننشر دليل الطلاب للشهادات العربية للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:

اشترط المجلس الأعلى للجامعات لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الممنوحة من الدول العربية، أن تكون شهاداتهم مدرجة بدليل الطالب للقبول بالجامعات والمعاهد.

وكان مكتب التنسيق حدد عبر موقعه الإلكتروني، شروط الأعلى للجامعات للقبول طلاب الشهادات الأجنبية وفقا لعدد من الشروط وهي:

1-الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم المصرية في شأن استيفاء متطلبات معادلة الشهادات الثانوية الأجنبية.

2-يشترط في جميع الشهادات الأجنبية استيفاء المواد المؤهلة للقبول بالكليات والمعاهد المراد الالتحاق بها، ويفرض على الطالب أداء امتحان في اللغة العربية والدين أمام لجان الثانوية العامة المصرية بوزارة التربية والتعليم.

3-لا تحتسب مادة العلوم العامة أو اللغة العربية أو الدين أو التربية الرياضية أو العلوم العسكرية أو الموسيقى ضمن المواد المؤهلة الأساسية أو الاختيارية، ما لم يذكر خلاف ذلك في قواعد قبول كل الشهادات الموضحة بعد.

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4-قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (406 بتاريخ 8/2/2003) الموافقة على إعفاء الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية من الدول العربية من أداء الامتحان التكميلي ففي مادتي اللغة العربية والتربية الدينية إذا اجتازوا بنجاح امتحان في هاتين المادتين ضمن امتحانات شهادة الثانوية العربية المعادلة وقدموا من خلال وزارة التربية والتعليم بهذه الدول ما يفيد نجاحهم في هذه المواد في مستوي الثانوية العامة.

6-يتم اعتماد جميع الشهادات الثانوية المعادلة الممنوحة من المدارس الدولية داخل جمهورية مصر العربية أو الممنوحة من خارج جمهورية مصر العربية وصدر لها قرارات وزارية من وزارة التربية والتعليم المصرية بمعادلتها بالثانوية العامة المصرية، على أن يشمل خاتم الاعتماد كافة متطلبات الحصول على مراحل التعليم قبل الجامعي، وأنها مؤهلة للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية.

7-يقوم مكتب التنسيق بقبول الطلاب الناجحين في دوري مايو أو يونيو فقط من كل عام الطلاب ويحق لهؤلاء الطلاب التقدم للمكتب في عام حصولهم على المؤهل فقط.

8- الطلاب الذين لم يستكملوا شرط مرور الثلاث على حصولهم على شهادة الإعدادية المصرية، أو الذين لم يستكملوا التسلسل الدراسي المطلوب، يتم قبولهم في العام الذي يستوفون فيه الشروط المطلوبة، ولا تعتبر شهادتهم من سنوات سابقة، ويخضعون لشروط وقواعد سنة التقدم.