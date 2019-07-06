مستشار الرئيس وشخصيات عامة يشاركون في عزاء شقيقة طارق عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني رجب:
شارك اللواء محمد نصر، مستشار الرئيس للشئون المالية، في عزاء شقيقة طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي أقيم مساء السبت بمسجد عمر مكرم.
كما شارك في العزاء وزراء: التموين والكهرباء والنقل، إلى جانب المهندس هشام عرفات وزير النقل السابق، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وتوفيت، فجر الخميس الماضي منى عامر، شقيقة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، واقيمت صلاة الجنازة، فى مسجد مصطفى محمود، بالمهندسين.
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