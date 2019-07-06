أخبار مصر | نكشف علاقة الحركة المدنية الديمقراطية بالإخوان.. وأدلة تواطؤهم مع الجماعة الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف علاقة الحركة المدنية الديمقراطية بالإخوان.. وأدلة تواطؤهم مع الجماعة الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر، إن الحركة المدنية الديمقراطية تنكرعلاقتهم بجماعة الإخوان الإرهابية، وجميع تصرفاتهم أدلة اتهام بتواطؤهم مع الجماعة.

وأضافت المصادر: مجدي عبد الحميد، المتحدث باسم الحركة، يلهث للإدلاء بتصريحات لقناة العربي الإخوانية الممولة من دولة قطر لتحريض المواطنين ضد إقرار زيادة أسعار المحروقات، وبعد كل ذلك تظهر قيادات الحركة وتنفي علاقتها بالإخوان!

وتابعت: يأتي ذلك في الوقت، الذي يدلي خالد داوود عضو الحركة، بالتصريحات لكل قنوات الجماعة الإرهابية لتحريض الشعب ضد مؤسساته.. فكيف يكون لا صلة للحركة بالإخوان؟

واستطردت: أعضاء الحركة بالكامل نعوا وفاة المعزول ووصفوه بالرئيس الشهيد، ده كله علشان طبعا لا توجد صلة لهم بالإخوان؟.. متابعًا: "ويتمسك أعضاء من الحركة متلبسين ومدانين في قضية "تنظيم الأمل"، الخاصة بتنظيم الإخوان.. وتطلع الحركة تعلن أنها ضد الإخوان، ده المفروض أعضاء الحركة بالكامل يتحاكموا بتهمة الغباء والفشل".