أخبار مصر | تعرف على المسلة المنقولة من القاهرة لمتحف العلمين.. وننشر صور جديدة خلال نقلها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على المسلة المنقولة من القاهرة لمتحف العلمين.. وننشر صور جديدة خلال نقلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تامر المنشاوي الباحث في الآثار المصرية القديمة، إن حديقة المسلة الموجودة في منطقة الجزيرة بالقاهرة وبالقرب من البرج، يوجد بها رمز الحديقة وهي مسلة الملك رمسيس الثاني.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، أن مسلة الملك رمسيس الثاني في الأساس كانت موجودة في منطقة صان الحجر والتي حوت وضمت العديد من المسلات منها هذه المسلة التي نُقلت بعد ثورة يوليو إلى منطقة الجزيرة وظلت من معالم القاهرة، وكما يوجد مسلة أخرى من نفس منطقة صان الحجر أمام مطار القاهرة الدولي.

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وتابع: الملك رمسيس الثاني هو أحد أعظم ملوك مصر القديمة، حيث شيد العديد من المعابد منها معبد أبو سمبل، وصرح معبد الأقصر، وله عدد من التماثيل المشهورة منها تمثاله في منطقة ميت رهينة وقام بتأسيس عاصمة برعمسيس وله عدد كبير من المسلات في تانيس "صان الحجر".

جاء ذلك تعليقًا على ما نشرته الخليج 365 منذ قليل على لسان مصادر مقربة من وزارة الآثار، حول أن عملية نقل مسلة الملك رمسيس الثاني والموجودة في حديقة المسلة بمنطقة الجزيرة أمام برج القاهرة تتم حاليًا تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365 الإلكترونية أن وجهة المسلة الجديدة ستكون متحف العلمين، وأن أحدث الوسائل العلمية يتم اتباعها في نقل المسلة حيث تمت حول علمية النقل العديد من الدراسات قبل البدء فيها.

يذكر أن كاميرا بوابة الخليج 365 التقطت صور صباح اليوم لعدد من الأوناش الثقيلة والسقالات المحيطة بمسلة الملك ومسيس الثاني والموجودة في حديقة المسلة أمام برج القاهرة.