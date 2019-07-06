أخبار مصر | غدًا.. المتحف المصري يحتفل بالأعياد القومية لمحافظة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. المتحف المصري يحتفل بالأعياد القومية لمحافظة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المتحف المصري احتفالًا غدًا الأحد، بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة، حيث تنظم إدارة الأنشطة الثقافية والقسم التعليمي ومتحف الطفل برامج تعليمية وفنية بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وإدارة الوسائل التعليمية وجمعية أصدقاء المتحف.

يتضمن برنامج الاحتفالية الذي ينطلق في تمام العاشرة من صباح الغد حتى الثانية عشر ظهرًا جولات إرشادية للأطفال يقوم بها القسم التعليمي وجمعية أصدقاء المتحف لإلقاء الضوء على أهم القطع الأثرية داخل المتحف المصري باعتباره أهم المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة القاهرة بالإضافة لورش عمل تطبيقية مجسمات ورسم وتلوين لأهم المعالم الأثرية بمحافظة القاهرة.

يعقب ذلك جولة إرشادية بمتحف الطفل تلقي الضوء على صناعة التيجان وأشكالها في مصر القديمة ويتبعها ورشة عمل عن صناعة التيجان وتصميمها مع احمد عرابي أخصائي ترميم الاثار بالمتحف المصري.

وبعد انتهاء الجولات والورش يعرض المتحف فيلم قصير عن أهم المعالم الأثرية بمحافظة القاهرة، وكذلك يعرض مجسمات لأهم المناطق الأثرية بمحافظة القاهرة والتي تم تنفيذها بإدارة الوسائل التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، يتبعها عروض فنية لمركز ثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة.