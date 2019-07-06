أخبار مصر | مصادر لـ"الخليج 365": نقل مسلة الملك رمسيس من القاهرة إلى متحف العلمين الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر لـ"الخليج 365": نقل مسلة الملك رمسيس من القاهرة إلى متحف العلمين الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر مقربة من وزارة الآثار، إن عملية نقل مسلة الملك رمسيس الثاني والموجودة في حديقة المسلة بمنطقة الجزيرة أمام برج القاهرة تتم حاليًا تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365 الإلكترونية، أن وجهة المسلة الجديدة ستكون متحف العلمين، لافتًا إلى أن أحدث الوسائل العلمية يتم اتباعها في نقل المسلة حيث تمت حول علمية النقل العديد من الدراسات قبل البدء فيها.

يذكر أن كاميرا بوابة الخليج 365 التقطت صور صباح اليوم لعدد من الأوناش الثقيلة والسقالات المحيطة بمسلة الملك ومسيس الثاني والموجودة في حديقة المسلة أمام برج القاهرة.

والمسلة كان قد تم نقلها من منطقتها الأصلية "تانيس" أو صان الحجر إلى مكانها الحالي في ستينيات الثرن الماضي، والآن يتم نقلها لمقرها الأخير بمتحف العلمين.