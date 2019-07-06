أخبار مصر | السفير المصري في باكستان يلتقي برئيس مجلس الشيوخ وزعيم المعارضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير المصري في باكستان يلتقي برئيس مجلس الشيوخ وزعيم المعارضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى أحمد فاضل يعقوب، سفير مصر فى باكستان، مع كلٍ من السيناتور "محمد صادق سنجرانى" رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، والسيناتور "رجا ظفر الحق" زعيم المعارضة فى المجلس ورئيس مجموعه الصداقة المصرية الباكستانية، وذلك بمقر مجلس الشيوخ.

وتناول الاجتماع العلاقات بين البلدين بشكل عام، وعلى المستوى البرلماني بشكل خاص وسبل دفعها للأمام، بما يعود بالنفع على شعبيّ البلدين، هذا، وقد أكدا على تقديرهما لمصر قيادةً وشعباً، وعلى الرغبة فى تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين إلى آفاق أرحب.