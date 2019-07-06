شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن تخفيض سعر كيلو المكرونة 75 قرشًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على تخفيض سعر كيلو المكرونة بالمنظومة التموينية ليصبح 7.25 بدلًا من 8 جنيهات، وتخفيض سعر النصف كيلو مكرونة للمستهلك النهائي لتصبح 3.65 جنيه بدلًا من 4 جنيهات.
يأتي ذلك في إطار دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.
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