شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن تخفيض سعر كيلو المكرونة 75 قرشًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على تخفيض سعر كيلو المكرونة بالمنظومة التموينية ليصبح 7.25 بدلًا من 8 جنيهات، وتخفيض سعر النصف كيلو مكرونة للمستهلك النهائي لتصبح 3.65 جنيه بدلًا من 4 جنيهات.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.