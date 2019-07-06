شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحيل مدير مستشفى مطوبس المركزي إلى النيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مدير مستشفى مطوبس المركزي ومدير شؤون العاملين بالمستشفى، إلى النيابة الإدارية بمطوبس.

جاء ذلك بناءً على شكوى مقدمة ضد الدكتور «س.ع»، مدير المستشفى، لقيامه بتقديم بيان حالة وظيفية معتمد من مستشفى مطوبس المركزي ضمن الملف المقدم منه لشغل وظيفة مدير مستشفى متضمنًا عدم صدور أي جزاءات، على خلاف الحقيقة والواقع.

وكذلك قيام مدير شؤون العاملين بمستشفى مطوبس بإصدار بيان الحالة الوظيفية غير متضمن الجزاءات الموقعة عليه.