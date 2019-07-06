شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض سعر المكرونة لـ7.25 بدلًا من 8 جنيهات للكيلو بمنظومة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاتفاق مع شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات على تخفيض سعر كليو المكرونة بالمنظومة التموينية، ليصبح 7.25 بدلاً من 8 جنيهات، وتخفيض سعر النصف كيلو مكرونة للمستهلك النهائى ليصبح 3.65 جنيه بدلاً من 4 جنيهات. ويأتى ذلك فى إطار دور وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

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