شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين تطلق حملة الـ 2 مليار كيلومتر نحو الأمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر الحملة العالمية «2 مليار كيلومتر نحو الأمان» والتي دعت الجمهور في كافة أنحاء العالم لتغطية المسافة التي يقطعها اللاجئون للوصول إلى أقرب نقطة أمان في كل عام للتضامن معهم ولبناء فهماً أفضل حول اللاجئين، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم.

وانطلق أمس في الإسكندرية، ماراثون تنظيم سباق 6 كم لإطلاق الحملة بمشاركة أكثر من 500 عداء من جموع المصريين واللاجئين من جنسيات مختلفة، فضلا عن مجموعة (Health Keepers) والتي شاركت بالدراجات دعماً لهدف الحملة. وقد انضم أيضا نادي جولدز جيم الإسكندرية إلى صفوف الداعمين للحملة هذا العام من خلال منح جوائز قيمة للفائزين.

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وأعلنت المفوضية أنها تتبعت رحلات اللاجئين التي يقومون بها في جميع أنحاء العالم ،مشيرة إلى أن المسافات المقطوعة للأشخاص المجبرين على الفرار يسافرون لمسافة 2 كيلومتر في كل عام للوصول إلى نقطة الأمان الأولى.

وأضافت المفوضية في عام 2016، قطع اللاجئون السوريون أكثر من 240 كيلومتراً للوصول إلى تركيا، وقطع اللاجئون من جنوب السودان أكثر من 640 كيلومتراً للوصول إلى كينيا، فيما سافر اللاجئون الروهينغا لمسافة 80 كيلومتراً تقريباً للوصول إلى بنغلاديش من ميانمار.

وتدعو حملة «2 مليار كيلومتر نحو الأمان» الجميع للعمل التضامني والجري والمشي أو ركوب الدراجة للوصول إلى مسافة إجمالية تبلغ ملياري كيلومتر.