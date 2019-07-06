شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مواقف السرفيس ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السبت، جولة تفقدية مفاجئة شملت موقف سرفيس الصباح بالهرم وموقف المنيب للأقاليم والمحافظات وعددًا من محطات الوقود بالهرم والمنيب ومنشأة القناطر.

وقال المحافظ، في تصريحات، إن الجولة تستهدف التأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة من المحافظة لخطوط السير وتوعية المواطنين والركاب بعدم السماح للسائق بالحصول على أكثر من الأجرة المحددة، مشددًا على الإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، أنه تم الانتهاء من تعليق اللافتات والبانرات في كل المواقف بنطاق المحافظة موضح بها خط السير والتعريفة المحددة بعد التعديلات وجارٍ لصق الاستيكرات على واجهة وخلفية السيارات.

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وحرص «راشد» على التواصل مع عدد من المواطنين والسائقين، مطالبًا الجميع بالالتزام بالتعريفة وعدم المغالاة، واستمع المحافظ إلى شكاوى بعض السائقين، مؤكدًا أنه ستتم دراستها وأنه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين.

ووجه بالدفع بــ 5 سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز لتوزيعها بعدد من المناطق بحى جنوب ومراكز البدرشين والواحات البحرية ومنشأة القناطر وأوسيم وتوصيلها للمواطنين بالسعر المحدد 65 جنيهًا تجنبًا لاستغلالهم من قبل بعض ضعاف النفوس.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس بتكثيف الحملات المرورية بمواقف نقل الركاب للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وأشار إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات وتضم الارقام «15333؛16528» خط ساخن مجلس الوزراء و«19285» خط ساخن الإدارة العامة لمرور الجيزة و«35869193» المحافظة و114 خط ساخن المحافظة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء علاء بدران، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز المتابعة، ومحمود حسين، رئيس جهاز مشروع السرفيس والنقل الجماعي، وهشام كامل، وكيل وزارة التموين بالجيزة.