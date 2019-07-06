شكرا لقرائتكم خبر عن موقّعة من الأزهر والفاتيكان.. رئيسة وزراء نيوزيلاندا تتسلم «وثيقة الأخوة الإنسانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الشيخ جمال فودة، إمام مسجد النور بمدينة كرايستشيرش النيوزيلاندية، الذي شهد اعتداءً إرهابيًا، أوائل مارس من العام الجارى، مع جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلاندا، لتقديم «وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة» التي وقعها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والتى تعد من أهم الوثائق في تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية.

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وعرض إمام مسجد النور بنيوزيلاندا خلال اللقاء شرحا موجزا لأهم بنود «وثيقة الأخوة الإنسانية»، والتي تدعو إلى التسامح والعدل والمواطنة والتمسك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية ونبذ العنف والتطرف، والعيش المشترك بين البشر جميعًا، لافتًا إلى دعوة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية قادة العالم، بأن تصبح هذه الوثيقة موضع بحث وتأمل في جميع المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية والتربوية، لتساعد على خلق أجيال جديدة تحمل الخير والسلام، وتدافع عن حق المقهورين والمظلومين والبؤساء في كل مكان.

من جانبها، أثنت جاسيندا أرديرن على «وثيقة الأخوة الإنسانية» متعهدة بالعمل على نشرها والالتزام بمبادئها، لما لها من أهمية كبرى في نشر التسامح والمحبة والسلام بين أتباع الأديان جميعا.

جدير بالذكر أن وثيقة «الأخوة الإنسانية» هي نتاج عمل مشترك وحوار متواصل استمر لأكثر من عام ونصف العام بين الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، وتحمل رؤيتهما لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين أتباع الأديان، وللمكانة والدور الذي ينبغى للأديان أن تقوم به.

إمام مسجد النور بنيوزيلاندا يقدم وثيقة الأخوة الإنسانية لرئيسة وزراء نيوزيلاندا