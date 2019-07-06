شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهر» يدين الهجوم على مسجد بوسط أفغانستان: العنف لا يمت للإسلام بصلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بمدينة غزنة بوسط أفغانستان، وأدى إلى مقتل اثنين على الأقل وإصابة 20 آخرين.

وأكد الأزهر، في بيان، رفضه لكل أعمال العنف والإرهاب التي لا تمتُّ إلى الإسلام بأي صلة، وأن الاعتداء على دور العبادة أو على أي إنسان، أيًا كان دينه أو عقيدته أو عرقه، هو من أبشع الجرائم التي تستوجب أقصى العقوبات في الدنيا وتوعد الله صاحبها بالخزي والعذاب العظيم في الآخرة.

وأضاف: «الأزهر الشريف إذ يدين هذا الهجوم الأثيم، فإنه يجدد مطالبته بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين، كما يتقدم بخالص العزاء لأفغانستان حكومةً وشعبًا، سائلاً الله –تعالى- أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل».