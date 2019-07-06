شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر تدين الهجوم على سوق ومسجد فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت الهجومين، اللذين استهدفا سوقا ومسجدا بشمال ووسط أفغانستان، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات. وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في تلك الأزمة.

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