فيديو.. السيسي يوجه الحكومة بوضع حلول لمشكلات البيئة وتطوير الموانئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فيديو تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة البيئة، ووزير النقل، ومحافظ دمياط. ووجه الرئيس السيسي الحكومة حلال الاجتماع بوضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية فى جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية. Advertisements كما وجه الرئيس بمواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ لتتناسب مع زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية التى تشهدها مصر.

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