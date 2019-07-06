طارق عامر يتلقى واجب العزاء فى وفاة شقيقته بمسجد عمر مكرم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى طارق عامر محافظ البنك المركزى، مساء اليوم السبت، واجب العزاء فى وفاة شقيقته التى توفاها الله يوم الخميس الماضى.
وتوافد على المسجد عدد من الوزراء الحاليين، إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين من بينهم عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق، وعمرو الجارحى وزير المالية السابق، ومحافظى البنك المركزى السابقين هشام رامز وفاروق العقدة.
كما حرص على تقديم واجب العزاء عدد من رؤساء البنوك الحاليين والسابقين، وأعضاء مجلس الإدارات.
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