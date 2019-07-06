شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لهدم الأبنية المخالفة بمركزى أوسيم وأبو النمرس بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة أوسيم بالجيزة، حملة للتصدى لمخالفات البناء ومواجهتها فى المهد، بقيادة الدكتور ياسر فرج رئيس المدينة، تنفيذا لتوجيهات محافظ الجيزة، حيث تم فك شدة خشبية بمنطقة بشتيل ومصادرة الأخشاب ومواد البناء.
وفى السياق نفذت أجهزة مركز ومدينة أبو النمرس حملة برئاسة المهندس رضا على رئيس المدينة لهدم مبانى مخالفة بالتنسيق مع شرطة المرافق ، وتم هدم أعمال بناء مخالف فى المهد قبل بناء الأعمدة للدور الأرضى.
ونفذ مركز ومدينة أبو النمرس حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة بالشوارع وتم تجريد طريق مصر أسيوط قطاع المنوات ورفع مخلفات القمامة بقرية عرب التل .
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