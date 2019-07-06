محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:
قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه لم تظهر أي توابع لحركة الزلزال الذي ضرب الذي ضرب مناطق بالقاهرة أمس الجمعة.
وتعرضت مناطق بالقاهرة، أمس، لهزة أرضية بقوة 4.4 بمقياس ريختر، دون وقوع خسائر.
وأضاف رئيس الشبكة القومية للزلازل، لمصراوي، أن أغلب المواقع التي سجلت فيها شعور المواطنين بالزلزال كانت في الشوارع وأثناء قيادة السيارة، بمنطقة المعادي والزهراء والمناطق المجاورة، مؤكدا أنه تم رفع تقرير لمجلس الوزراء، لإطلاعهم بهذا الأمر.
وأكد أن الهزة الأرضية قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط بمنطقة تسمى الحافة القارية المصرية.
وأشار "بدوي" إلى أن الدراسات التي تجريها الشبكة تكون على المشروعات القومية الضخمة مثل "محطة الضبعة النووية – السد العالي"، ليتم تصميمها بشكل أكثر أمانا وعلى درجة من الاستعداد لاستقبال حركة الزلازل المتوقعة بالمنطقة المقام عليها المشروع، إضافة إلى رفع الوعي الجماهيري ونشر ثقافة التعامل مع الزلازل في هذه الأماكن.
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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول: زلزال أمس بدون توابع.. وأبلغنا مجلس الوزراء بتفاصيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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