شعبة الدواجن تكشف آخر مستجدات تطبيق حظر بيع الطيور الحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

تواصل شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعاتها مع الجهات الحكومية لتطبيق قانون منع تدوال الدواجن الحية.

كانت وزارة الزراعة قررت -أكتوبر الماضي- تفعيل القانون (70) لسنة (2009)، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم (941) لسنة (2009) والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن اللجنة المنوط بها تطبيق قانون منع تدوال الدواجن الحية اجتمعت الأربعاء الماضي بمقر الشعبة، بحضور مندوبي البنك الزراعي ومدير الطب البيطري بالقاهرة.

وأضاف "السيد" في تصريح لمصراوي، أن الاجتماع امتد لـ 3 ساعات لبحث كافة آليات تطبيق القانون، موضحًا أن البنك الزراعي أعلن توفير كافة الاحتياجات المالية لتطبيق القانون، موضحًا أنه تم عرض اقتراح بأن يتولى الطب البيطري عملية الإشراف على محال الدواجن.

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كما شهد الاجتماع مقترحًا بتدشين سوق متخصص للدواجن فقط على غرار سوق العبور.

وفى ذات السياق، انتقد رئيس الشعبة، غياب ممثل محافظة القاهرة عن الاجتماع، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يتغيب فيها ممثل المحافظة على الرغم من أنهم أصحاب تطبيق القرار.

وأكدت وزارة الزراعة اعتزامها تطبيق القانون من أجل الحفظ على الثروة الداجنة في مصر.

وبحسب بيانات شعبة الدواجن فإن إنتاج مصر من دواجن التسمين، المعدة للأكل تتراوح بين 900 مليون ومليار دجاجة سنويا، تكفي أكثر من 95% من الاستهلاك المحلي